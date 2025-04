AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 aprilie

21:30

Gigi Becali pregăteşte lovitura verii. Şeful celor de la FCSB forţează aducerea lui Dennis Politic de la marea rivală, Dinamo. Mai mult, latfundiarul din Pipera are şi un plan în privinţa acestei mutări. Aşteaptă ca Andrei Nicolescu de la Dinamo să îl sune pentru a încheia afacerea. Şeful campioanei vrea să îi scape de insolvenţă […]