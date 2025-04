O bomba a explodat la birourile Hellenic Train din centrul Atenei

12:10

Lucratorii au intrat joi in greva in Argentina in semn de protest fata de programul dur de austeritate pus in aplicare de guvernul ultra-liberal al presedintelui Javier Milei, transmite Associated Press. Trenurile si taxiurile nu mai circula, avioanele au ramas la sol, iar terminalele portuare au fost blocate. Bancile, serviciul postal si colectarea gunoiului au...