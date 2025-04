Incendiu la Teatrul Masca – video

14:40

Preşedintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, avertizează că România are cele mai mari deficite din Uniunea Europeană, deficitul bugetar […] The post Avertismentul preşedintelui Consiliului Fiscal: Avem cele mai mari deficite din Uniunea Europeană. Această situaţie foarte foarte grea trebuie ţinută cât de cât sub control appeared first on Financial Intelligence.