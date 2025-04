Ianis Stoica și Adrian Mititelu, schimb de mesaje pe rețelele de socializare: „Poate voi fi jucătorul…

21:00

Echipa lui Răzvan Lucescu are un duel crucial în lupta pentru un loc de cupele europene. Meciul din a treia a play-off-ului Superligii din Grecia, se joacă duminică, de la ora 19:00, şi va fi transmis LIVE în AntenaPLAY. Fostul elev al lui Răzvan Lucescu, Costin Lazăr, îi ţine pumnii antrenorului de la PAOK Salonic.