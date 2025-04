Santa Clara – Sporting (20:00) și Casa Pia – Porto (22:30) LIVE VIDEO. Continuă lupta în Liga…

22:00

Costin Lazăr și Tiberiu Ghioane, foști jucători la Rapid, au vorbit despre echipa lui Marius Șumudică. Cei doi au încredere în giuleșteni și sunt de părere că aceștia se vor bate la titlu, în sezonul viitor. Costin Lazăr a lăudat investițiile făcute la Rapid și este de părere că echipa lui Marius Șumudică poate cuceri […] The post „Se va bate la titlu!” Foștii jucători de la Rapid au încredere în echipa lui Marius Șumudică! appeared first on Antena Sport.