Jucătorii FCSB-ului, aşteptaţi de fani la sosirea la Craiova, pentru duelul „de foc" cu echipa lui…

09:10

Litigiul dintre cei de la PSG şi Kylian Mbappe e departe de a se încheia. Asta deşi starul francez în vârstă de 26 de ani a plecat la Real Madrid de aproape un an. Jucătorul vrea o sumă uriaşă de la echipa de pe Parc des Princes. Este vorba despre 55 de milioane de euro. […] The post Probleme mari pentru PSG! Riscă excluderea din Champions League din cauza litigiului cu Kylian Mbappe appeared first on Antena Sport.