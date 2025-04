Inflaţia fluctuantă şi incertitudinile mari determină boardul BNR să menţină dobânda-cheie la 6,5% şi în aprilie, deşi economia merge tot cu frâna trasă. Pe lângă riscurile interne pentru inflaţie, legate şi de fiscalitatea incertă, cresc şi riscurile externe de la protecţionismul comercial

16:15

Pentru orice ţară de pe glob, terenul agricol este considerat o resursă importantă pentru bunăstare. Astfel, România are o bază solidă cu 12,7 milioane de hectare folosite pentru agricultură. Pe lângă suprafaţa agricolă, România are 20% din populaţie implicată în agricultură – cel mai mare procent din Uniunea Europeană – şi peste 3 milioane de ferme, de asemenea cel mai mare număr din UE. În plus, este considerată o ţară agricolă.