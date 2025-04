Doliu în lumea sportului! Pugilistul ucrainean, Volodimir Mandziuk a murit pe front: „Un om adevărat”

12:50

Irina Bulmaga a devenit vicecampioană europeană la şah, după ce a pierdut finala cu Teodora Injac (Serbia). La competiţia de la Rhodos, Irina Bulmaga a avut 11 runde pline de suspans, terminate cu o performanţă remarcabilă: 6 victorii, 4 remize şi o singură înfrângere. Irina Bulmaga, performanţă istorică pentru şahul românesc feminin Este cea mai […]