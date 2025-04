Ministrul Finanțelor: România trebuie să lucreze la măsurile de tip ”plasă de siguranță” pentru industria auto și alte industrii care pot fi afectate de noile taxe vamale

09:50

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a salutat joi decizia președintelui american Donald Trump de a suspenda tarifele reciproce, anunț pe care îl consideră “un pas important către stabilizarea economiei mondiale”, reiterând totodată disponibilitatea Uniunii Europene în a avea negocieri constructive cu SUA. “Tarifele sunt taxe care nu fac decât să afecteze întreprinderile și […] The post Ursula von der Leyen reafirmă angajamentul UE pentru “negocieri constructive” cu SUA după decizia lui Trump de a suspenda tarifele reciproce first appeared on caleaeuropeana.ro.