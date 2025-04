Lorenzo Musetti – Carlos Alcaraz, finala de la Monte Carlo

14:30

Formaţia Steaua a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Metaloglobus, în etapa a patra a play-off-ului Ligii a II-a. Pentru Steaua au marcat David (5 şi 26) şi Iglesias (71), iar pentru Metaloglobus a punctat Huiban (80). Tot în play-off, meciul FK Csikszereda – ACSM Reşiţa are loc duminică, iar FC […]