5 gadgets de la LIDL (14.04 – 19.04.25)

23:40

Noul telefon este unul construit în totalitate din plastic, iar dacă mă întrebaţi pe mine, cel puţin din imaginile de presă, nu arată deloc rău din punct de vedere estetic. Pe alocuri i se văd limitele, însă nimic îngrijorător. Xiaomi Redmi A5 este un device 4G only, însă la cât costă, nu cred că deranjează […] The post Xiaomi Redmi A5 – ecran cu rată de refresh la 120Hz, baterie de 5200 mAh şi preţ de plecare de sub 80 de dolari appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.