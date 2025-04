Ce mănâncă Adi Mutu în fiecare zi pentru a se menţine în forma de invidiat

16:00

Decizie incredibilă a lui Marius Şumudică înaintea meciului CFR Cluj-Rapid. Chiar antrenorul giuleştenilor a spus ce a făcut înaintea disputei din Gruia. A oprit antrenamentul şi i-a trimis acasă pe jucători pentru că simţea că aceştia nu sunt concentraţi înaintea disputei din Ardeal. Marius Şumudică nu se dezminte. Spune că a vrut să își trezească […] The post „Hai să plecăm acasă. Am venit degeaba!” Decizia radicală a lui Marius Şumudică înaintea meciuluiui appeared first on Antena Sport.