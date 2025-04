Ceahlăul, remiză muncită la Slatina. Nemțenii au jucat 70 de minute cu un om în minus

14:20

■ Anton Măzărianu, director general COMES, a participat la conferința internațională „Rebuilding Ukraine in the New Transatlantic Paradigm: Challenges for the European Business Environment in the Trump 2.0 Era” Camera de Comerț Bilaterală România – Ucraina și Diplomacy360 au organizat, la București, în prima zi a acestei săptămâni, pe 7 aprilie 2025, un forum strategic […] Articolul COMES, Compania Mecanică de Echipamente Speciale, interesată de reconstrucția Ucrainei apare prima dată în Monitorul de Neamț.