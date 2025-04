Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse vor evolua la turneul WTA250 de la Rouen

21:50

Preşedintele american Donald Trump rămâne and #39;optimist and #39; în ceea ce priveşte un acord comercial cu China, a declarat vineri Casa Albă, în timp ce între cele două puteri are loc o escaladare a disputei comerciale, care a început odată cu taxele vamale impuse de preşedintele SUA, relatează AFP, de la care transmitem cele ce urmează.