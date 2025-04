Ounahi a reuşit „dubla" în Panathinaikos – PAOK! Reacţia lui Răzvan Lucescu după un nou gol al…

09:20

Ianis Hagi a avut o ieşire extrem de dură. Tricolorul s-a enervat şi le-a dat replica unor jurnalişti scoţieni după ce s-a scris că acesta a luat deja decizia finală şi că urmează să plece de la Rangers. Momentan, internaţionalul român nu ar fi luat nicio decizie finală în privinţa viitorului său. Ianis Hagi se […]