Ce a spus Cristi Chivu despre Dennis Man, după ce românul a atins de 4 ori mingea în meciul cu Fiorentina

Toronto Maple Leafs a învins-o în derby-ul canadian pe Montreal Canadiens, cu 1-0. Singurul gol al partidei transmise exclusiv în AntenaPLAY a fost marcat de Marner, după 36 de secunde din over time. Astfel, Toronto Maple Leafs va evolua pe teren propriu în prima rundă a play-off-ului Stanley Cup, după ce a terminat pe locul […]