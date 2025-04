Mihaela Cambei a cucerit 3 medalii de aur la Campionatele Europene! Performanţă uriaşă pentru româncă

12:30

Fostele glorii ale Craiovei pare că şi-au pierdut răbdarea cu echipa lui Mirel Rădoi. Asta după ce oltenii au pierdut de două ori la rând în decurs de trei zile cu CFR Cluj. Mai întâi, au fost eliminaţi din Cupa României, apoi au fost învinşi şi în Liga 1. Pentru Universitatea Craiova urmează derby-ul din […] The post „Aici se arată valoarea!" O fostă glorie a Craiovei, avertisment pentru Rădoi: „Nu avem potenţial… appeared first on Antena Sport.