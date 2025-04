Gigi Becali a „distrus" doi jucători, după Universitatea Craiova – FCSB 0-0: „N-a contat /…

15:10

Cupa Mondială 2025 se va desfăşura în perioada 14-20 aprilie, iar competiţia va fi exclusiv în AntenaPLAY. Bernadette Szocs, Eliza Samara şi Ovidiu Ionescu sunt reprezentanţii României la Macao. Cei trei au aflat deja în ce grupe au fost repartizaţi, iar doi dintre ei, Eliza Samara şi Ovidiu Ionescu, vor evolua luni, în primele meciuri. […]