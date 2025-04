Mirel Rădoi, reacţie furibundă după egalul cu FCSB: „Îmi iau sacoul şi mă duc în lojă. Nu aştept un…

16:50

Spaniolul Carlos Alcaraz a câştigat al şaselea său trofeu ATP Masters 1000, primul în 13 luni, duminică, la Monte Carlo Masters, unde s-a impus în finală în faţa lui Lorenzo Musetti. Sportivul în vârstă de 21 de ani a avut o prestaţie echilibrată şi a profitat de problemele fizice evidente ale lui Musetti în setul […]