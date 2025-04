Marea Britanie exclude relaxarea standardelor alimentare în orice acord comercial cu SUA

00:00

* (Interviu cu Gruia Stoica, fondatorul şi preşedintele GRAMPET Group)Reporter: Cum a evoluat activitatea companiei în ultimul an? Gruia Stoica: 2024 a fost un an al provocărilor, dar şi al deciziilor. Transportul feroviar de marfă a resimţit presiuni globale - scăderea producţiei industriale, reducerea comerţului internaţional, incertitudinea economică. Într-un astfel de context, am ales să acţionăm, nu să reacţionăm.