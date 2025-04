Marea Britanie exclude relaxarea standardelor alimentare în orice acord comercial cu SUA

08:00

Deși contribuie cu doar două procente la încălzirea globală, industria aviației e provocată să abordeze impactul asupra mediului, spune, în cadrul emisiunii Academia de Guvernanță de la Profit.ro TV, Anca Apahidean, Director IATA Europa de Est și unul dintre masteranzii programului Master of Arts in Board Practice and Directorship creat de Henley Business School în parteneriat cu ENVISIA - prima școală de afaceri din Europa Centrală și de Est, care oferă educație de ultimă generație, servicii de mentorat și de consultanță pentru membrii consiliilor de administrație (președinți, membri non-executivi, membri executivi) profesioniști de nivel C-suite și alți profesioniști de mare calibru, prin intermediul unor parteneriate prestigioase.