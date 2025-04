Valentin Mihăilă a anunțat când revine pe teren. Ce a spus despre derby-ul Universitatea Craiova – FCSB…

18:00

Dan Petrescu a oferit declaraţii despre Marius Şumudică, înaintea partidei dintre CFR Cluj şi Rapid, din etapa a patra a play-off-ului. Antrenorul clujenilor a avut doar cuvinte de laudă la adresa rivalului de pe banca giuleştenilor. Dan Petrescu a subliniat faptul că Marius Şumudică a avut rezultate notabile la fiecare echipă antrenată. Totodată, „Bursucul” l-a […] The post Cum l-a descris Dan Petrescu pe Marius Şumudică, înainte de CFR Cluj – Rapid: „Asta se vede” appeared first on Antena Sport.