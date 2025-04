DAF a construit 125.000 de camioane din noua generație în timp record

20:30

Cheltuielile CFR Călători intră sub lupa Guvernului, care a aprobat în acest sens, pe 3 aprilie, un memorandum. Analiza va fi realizată, pentru perioada 2020-2023 și datele disponibile pe anul 2024, până în luna iulie a acestui an, de către Ministerul Finanțelor, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI) și Autoritatea pentru Reforma Feroviară (ARF). Va fi […] The post Cheltuielile CFR Călători, sub lupă appeared first on ZIUA CARGO.