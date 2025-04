Noul cancelar german Friedrich Merz isi exprima disponibilitatea de a furniza Ucrainei rachete Taurus, dupa atacul criminal comis de rusi la Sumi

08:10

Medicul lui Donald Trump spune ca cel mai in varsta om ales presedinte este „pe deplin apt” sa serveasca in calitate de comandant suprem, in timp ce Casa Alba a publicat duminica rezultatele recentului examen fizic al lui Trump, transmite CNN. Trump, in varsta de 78 de ani, are, potrivit datelor publicate, doar 101 kg,...