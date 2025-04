Jorge Martin a ajuns la spital, după o căzătură "horror" în MP al Qatarului. Care este starea campionului din…

18:30

Kylian Mbappe a fost criticat dur pe reţelele sociale, după intrarea „criminală” care i-a adus cartonaşul roşu în meciul Alaves – Real Madrid. În minutul 38, Mbappe l-a atacat pe Antonio Blanco direct cu talpa pe picior. Jucătorul lui Alaves a avut noroc să nu părăsească terenul pe targă. Kylian Mbappe nu a scăpat de […] The post „Dezgustător” Kylian Mbappe, făcut praf după ce a văzut primul cartonaş roşu la Real Madrid! appeared first on Antena Sport.