„Nu mai face, bă, firfirici!" Gigi Becali, semnal de alarmă uriaş pentru jucătorii de la FCSB:…

19:40

Cristi Chivu a oferit prima reacţie, după ce Parma a obţinut un egal în duelul din deplasare cu Fiorentina, scor 0-0, din etapa a 32-a din Serie A. Antrenorul român s-a declarat mulţumit de evoluţia echipei sale. Parma a înregistrat a înregistrat al cincilea egal la rând în Serie A. Trupa lui Cristi Chivu s-a […] The post Cristi Chivu, reacţie fermă după egalul uriaş al Parmei cu Fiorentina: „Nu e niciodată uşor aici” appeared first on Antena Sport.