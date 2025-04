Programul complet al Marelui Premiu al Arabiei Saudite! Cursa e duminică (20:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

20:40

Cei mai mici fani ai naţionalei nu mai au răbdare până la următoarele meciuri din cursa spre World Cup. Ei au dat buzna să ia haine noi pentru bătăliile României din luna iunie! Mascota Ronny i-a aşteptat pe fani la magazinul oficial al naţionalei. Cei mai curajoşi dintre s-au băgat la testele de îndemânare, la […] The post Mascota Ronny i-a aşteptat pe fani la magazinul oficial al naţionalei appeared first on Antena Sport.