Rectorul SNSPA, despre supărarea pe BEC a puciștilor din USR: Avem un nou sezon de indignare

13:00

Pregătiți-vă pentru o vară fierbinte în 2025! Jennifer Lopez, superdiva showbiz-ului mondial, va încinge Piața Constituției din București cu un concert fulminant. Se va întâmpla pe 27 iulie, în cadrul festivalului Summer in the City, ajuns la a treia ediție! Show-ul divei, „Up All Night Live" promite o experiență live spectaculoasă și de neuitat. Cunoscută […]