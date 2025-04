Analiză FT. Scăderea bruscă a cotațiilor petrolului, pe fondul războiului comercial declanșat de Donald Trump, are un impact negativ asupra economiei Rusiei, puternic dependentă de exporturile de țiței și gaze.

12:50

️The video shows the second strike of a Russian ballistic missile. There are currently 20 dead in Sumy. Russians, you should burn in hell. pic.twitter.com/bEi9TjLzdL — Aleksandr Kukalov/Aлександр Кукалов️️ (@AleksKukalov) April 13, 2025 Conform autorităților locale din Sumî, cel puțin două rachete au lovit centrul orașului. Un bilanț inițial indică cel puțin 21 de decese, […]