Întâlnirea Președintelui interimar al României, Ilie Bolojan, cu europarlamentarii români Președint

18:30

Vama americană (U.S. CBP) a enumerat 20 de categorii de produse, inclusiv codul foarte larg 8471, care acoperă toate computerele, laptopurile, unitățile de disc și echipamentele de procesare automată a datelor. Au fost incluse dispozitivele semiconductoare, echipamentele, cipurile de memorie și ecranele plate - transmite Bloomberg. CNN Smartphones and computers are now exempt from Trump’s latest tariffs Notificarea nu a oferit o explicație clară pentru decizia administrației Trump, însă excluder...