Luis Suarez l-a muşcat de mână pe colegul Jordi Alba, în timpul unui meci

21:50

Echipa lui Horațiu Moldovan, Sassuolo, și-a asigurat promovarea matematică în Serie A. S-a întâmplat după victoria cu Modena, scor 3-1, din etapa cu numărul 33 a sezonului de Serie B. „Neroverdi” au reușit performanța de a se întoarce pe prima scenă a fotbalului italian la doar un an de la retrogradare. Sassuolo a scăpat de […] The post Horațiu Moldovan a promovat în Serie A! Sassuolo revine pe prima scenă a fotbalului italian appeared first on Antena Sport.