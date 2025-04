Gigi Becali sesizează CCA după Universitatea Craiova-FCSB: „E o nedreptate”

23:10

Derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB a avut parte de un final „de infarct". Carlos Mora a oferit una dintre cele mai mari ratări din această ediție de campionat, în prelungirile partidei. Totul s-a întâmplat în minutul 90+3. Atunci, Alexandru Mitriță a pătruns în careu și a trimis un șut către poartă care a fost […]