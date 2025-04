Botoşani – Oţelul 0-0. „Derby” pentru evitarea retrogradării

23:30

Gigi Becali i-a criticat pe Tavi Popescu şi David Miculescu după Universitatea Craiova – FCSB 0-0, dar a şi lăudat câţiva jucători. Mihai Toma, Târnovanu, Cisotti, Radunovic şi Ngezana sunt jucătorii care au avut o evoluţie mulţumitoare din punctul de vedere al lui Becali. Pe Târnovanu Becali îl criticase dur după gafa cu Dinamo, care […] The post Remarcaţii lui Gigi Becali după Universitatea Craiova – FCSB 0-0: „Sunt mulţumit” appeared first on Antena Sport.