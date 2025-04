„Sunt idiot? Miza e prea mare!” Gigi Becali a vorbit despre venirea lui Homawoo și Masoero la FCSB

23:30

Alexandru Mitriţă a oferit prima reacţie, după ce Universitatea Craiova – FCSB 0-0. Mijlocaşul oltenilor a transmis că echipa sa ar fi meritat cele trei puncte, după duelul cu campioana. Mitriţă a vorbit şi despre ratarea uriaşă a oltenilor de la ultima fază, când Mora a şutat în bara porţii lui Târnovanu. Alexandru Mitriţă, la […]