Conflict între Jude Bellingham şi Antonio Rudiger la antrenamentul lui Real Madrid! Ce s-a întâmplat

08:20

Gigi Becali a anunțat echipa de start a FCSB-ului, pentru meciul cu CFR Cluj, din runda următoare de play-off. Patronul campioanei a dezvăluit cine îi va lua locul lui Daniel Bîrligea, cel care nu are dreptul să joace în duelul cu fosta lui echipă. Gigi Becali a făcut acest anunț imediat după remiza cu Universitatea […] The post Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru meciul cu CFR Cluj. Cine îl va înlocui pe Daniel Bîrligea appeared first on Antena Sport.