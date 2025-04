Samsung opreşte actualizarea la interfaţa One UI 7 bazată pe Android 15, deoarece aceasta ar avea un bug major

22:20

Cele mai noi electrocasnice Samsung au ajuns în țara noastră și au deducere de 15%. Samsung are planuri mari în această zonă. 1. Laptop de gaming Gigabyte G6X 9KG cu procesor Intel Core i7-13650HX și placă grafică dedicată NVIDIA GeForce RTX 4060 ️ Este un laptop de gaming cu display IPS de 16 inci și […]