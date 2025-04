Consolidare în piaţa de mobilitate. Antreprenorul Dan Boabeş a achiziţionat Cristaxi, una dintre cele mai cunoscute companii de profil, cu o flotă de peste 700 de maşini

19:00

Mecanica Ceahlău (simbol bursier MECF), producător de utilaje agricole din Piatra Neamţ, a încheiat anul 2024 cu o pierdere netă de 6,4 mil. lei, comparativ cu o pierdere de 3,9 mil. lei în 2023, la afaceri de 22,5 mil. lei, în scădere cu 21,7% de la an la an. Compania menţionează că pentru realizarea volumului de vânzări s-au acordat redcueri comerciale sub formă de bonusuri în sumă de 0,73 mil. lei anul trecut, faţă de 0,52 mil. lei în 2023. Bonusul comercial acordat distribuitorilor reprezint...