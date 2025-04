Asaltul maşinilor chinezeşti la testele EuroNCAP: 5 modele verificate, toate cu 5 stele de siguranţă

19:00

ASUS continuă saga Zenbook Duo și în 2025, prin modelul cu nume de cod UX8406CA. Am testat anul trecut generația pregătită pentru 2024, iar acum a venit la test noul exponent. Înainte de a-l prezenta pe larg pe ASUS Zenbook Duo 2025 (UX8406CA), adică printr-un review complet, am dorit să aduc câteva prime impresii, pentru […]