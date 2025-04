Radu Constantin: Hidroelectrica va veni în întâmpinarea celor 600.000 de clienți și după 1 iulie 2025

23:00

Preşedinta USR, Elena Lasconi, a declarat sâmbătă că cei din partid i-au blocat toate contractele, i-au tăiat accesul […] The post Lasconi: Mi-au blocat toate contractele, accesul către bani, dar săptămâna viitoare o să fac dreptate şi o să intrăm în linie dreaptă. O să avem şi resursele, o să apelez şi la instanţă / Cei din USR nu pot să facă campanie pentru Nicuşor Dan appeared first on Financial Intelligence.