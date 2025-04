Vicepreşedintele SUA, JD Vance, moment jenant sub privirile lui Donald Trump! Ce a spus după incident

15:50

Sezonul regulat din NBA s-a încheiat duminică, ceea ce înseamnă că am aflat 12 din cele 16 echipe care vor evolua în play-off. Prima rundă a play-off-ului va debuta pe 19 aprilie. Până atunci, opt echipe îşi vor disputa ultimele patru bilete pentru play-off în turneul Play-In. Turneul Play-In va avea loc în perioada 15-18 […] The post Cum arată play-off-ul NBA! Care sunt meciurile din turneul Play-In. 8 echipe îşi joacă ultima şansă appeared first on Antena Sport.