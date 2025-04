Aston Villa – PSG şi Borussia – Barcelona, 22:00, LIVE TEXT. Spectacol în sferturile Ligii

18:40

Laurenţiu Reghecampf a declarat, într-un interviu, că nici acum nu ştie motivul pentru care a fost demis de la Esperance Tunis. Reghecampf a subliniat că a făcut performanţă la clubul tunisian. El a câştigat Supercupa Tunisiei şi a lăsat clubul pe primul loc. Laurenţiu Reghecampf: „Am luat Esperance de pe locul 6 şi am lăsat-o […]