Lotul României pentru Campionatul Mondial, Divizia I/A

Patronul lui Sepsi Sfântu Gheorghe, Laszlo Dioszegi, a luat decizia să renunţe la Gabriel Debeljuh (28 de ani). Dioszegi anunţa anterior măsuri dure după rezultatele slabe înregistrate de Sepsi în acest sezon. După 4 etape disputate în play-out, Sepsi a ajuns pe locul 8, cu 21 de puncte. Este pe poziţie care duce în acest […]