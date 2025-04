Sorin Cârţu cere ca Florin Tănase şi Ştefan Târnovanu să fie chemaţi la Comisii: „Astea ce înseamnă?”

23:20

Claudiu Petrila a făcut dezvăluiri de senzaţie după CFR Cluj-Rapid 1-1. Mijlocaşul giuleştenilor a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat la pauza meciului din Gruia. A fost o discuţie tare în vestiar cu antrenorul Marius Şumudică. Claudiu Petrila s-a supărat după meciul din Gruia. Spune că echipa sa merita să învingă CFR Cluj. Claudiu Petrila, […]