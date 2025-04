Schimbare majoră în calendarul ATP! Cale liberă pentru un nou turneu: „Negocierile merg foarte bine”

08:10

Patronul Universităţii Craiova, Mihai Rotaru, i-a lăudat pe cei din conducerea FCSB-ului, Gigi Becali şi Mihai Stoica, pentru cum apără interesele echipei lor. Mihai Rotaru a refuzat să comenteze declaraţiile preşedintelui de onoare ale Universităţii Craiova, Sorin Cârţu, care l-a criticat dur pe Horaţiu Feşnic, centralul partidei Universitatea Craiova – FCSB 0-0. Sorin Cârţu riscă […]