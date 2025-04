Andreea Cotruţa, o medalie de aur şi două de argint la Campionatele Europene. Rezultate remarcabile pentru…

08:50

Ovidiu Ionescu a fost eliminat de la Cupa Mondială 2025, competiţie care are loc la Macao, în perioada 14-20 aprilie, exclusiv în AntenaPLAY. Ionescu pierduse clar primul duel de la Cupa Mondială, 0-4 cu Shunsuke Togami, dar a jucat admirabil împotriva numărului 9 mondial, chinezul Lin Gaoyuan, care l-a învins însă cu 3-1 la seturi.