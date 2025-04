Nouă campanie de emailuri false trimise în numele ANAF

11:30

Așa cum se aștepta toată lumea, China ripostează dur la tarifele impuse de Administrația Trump și lovește Occidentul (inclusiv Germania și Japonia) restricționând exportul de "aur al tehnologiilor": pământurile rare. Dar măsurile nu vizează doar SUA – ele sunt menite să creeze o bază de negociere și cu Uniunea Europeană – care încă de anul trecut a …