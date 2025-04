„Favoritul” lui Mihai Rotaru de la Universitatea Craiova nu e Alexandru Mitriță: „Cu el începe echipa”

13:30

Derby-ul FCSB – CFR Cluj se dispută duminică, în ziua Paştelui, de la ora 20:00, pe Arena Naţională. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Potrivit gsp.ro, şeful CCA, Kyros Vassaras, a decis să îl delege la acest meci pe Istvan Kovacs, arbitrul român cel mai bine cotat în Europa. Gigi Becali l-a […]