„Poate Real Madrid să întoarcă scorul cu Arsenal?” Specialiștii englezi au dat verdictul: „De asta au nevoie”

16:00

FRF a anunţat pe site-ul oficial victoria în procesul pe care i l-a deschis Federaţiei patronul lui FCU Craiova, Adrian Mititelu. De partea cealaltă, Adrian Mititelu susţine că nu e vorba de o victorie a FRF şi continuă acuzaţiile la adresa forului condus de Răzvan Burleanu. Adrian Mititelu a afirmat în repetate rânduri că FRF […] The post FRF şi-a anunţat victoria în procesul în care s-a judecat cu Adrian Mititelu! Ce spune patronul FCU appeared first on Antena Sport.