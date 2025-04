Cum le-a explicat Ciolacu membrilor Congresului SUA anularea alegerilor din 2024: „Au spus că este ceva ieșit din comun”

11:10

O primărie a cedat centrala termică a orașului către fratele unui secretar de stat. Afacerea are iz de incompatibilitate deoarece politicianul are o funcție din care direcționează fonduri către administrația locală. Centrală termică pentru fratele secretarului de stat Primăria din Turda a decis că nu mai are nevoie de o centrală termică din oraș. Municipalitatea […]