(P) Cum alegi cadoul perfect de Paște când ai zero idei

Carlo Ancelotti, antrenorul lui Rela Madrid, mai are contract cu formaţia de pe Santiago Bernabeu până în iunie 2026. Cu toate acestea, soarta antrenorului italian depinde de rezultatele pe care madrilenii le vor înregistra în perioada următoare. După 0-3 la Londra, cu Arsenal, în manşa tur a sferturilor UEFA Champions League, Real Madrid are nevoie […]